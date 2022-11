Budget Energie gaat zonnestroom weer jaarlijks salderen na ophef

Particulieren met zonnepanelen op hun dak hebben de mogelijkheid om te veel geproduceerde stroom te salderen. Dat betekent dat ze de hoeveelheid stroom die ze niet gebruiken en terugleveren aan het stroomnet mogen aftrekken van de hoeveelheid energie die ze hebben gebruikt van de energieleverancier.

Nadelig

Maar waar de meeste energieleveranciers jaarlijks salderen, deed Budget Energie dit vanaf 1 juli maandelijks bij klanten met een variabel contract. Dat is vooral in de wintermaanden nadelig, omdat zonnepanelen dan veel minder opleveren terwijl het elektriciteitsverbruik juist hoog is. Over een jaar uitgesmeerd wordt dat gecompenseerd door zonnigere periodes, maar consumenten lopen geld mis als de overtollige zonne-energie uit de zomer niet wordt verrekend met het verbruik in de wintermaanden.

Princen erkent dat de onderneming de zaak niet handig heeft aangepakt. „We betreuren dat we zoveel ruis hebben veroorzaakt.” Daarom kiest het bedrijf er volgens haar ook voor om alles met terugwerkende kracht terug te draaien. Geen enkele klant met zonnepanelen zal dus nadeel ondervinden.

’Oneerlijk’

Maar Princen geef ook aan dat Budget Energie afgelopen zomer niet zonder reden van beleid was gewijzigd. Volgens haar zou het „oneerlijk” zijn om de vergoeding jaarlijks te verrekenen. Er zijn de laatste jaren veel mensen met zonnepanelen bijgekomen. Daarmee is Budget Energie ook meer geld kwijt aan het salderen. Princen geeft aan dat het nu de mensen zonder zonnepanelen zijn die hiervoor de rekening betalen. Die huishoudens - vaak ook mensen met lagere inkomens - zouden door de salderingsregeling zoals die nu is, worden gedupeerd.

Budget Energie wil dit laatste punt graag aandragen in de politieke discussie over het onderwerp. De Tweede Kamer behandelt begin december een voorstel om energieleveranciers te verplichten jaarlijks te salderen. Vanuit de energiebranche klinkt vaker kritiek op de salderingsregeling, die het kabinet vanaf 2025 wil versoberen. Essent stelde eerder dat salderen innovatie in bijvoorbeeld thuisopslag van energie niet stimuleert.