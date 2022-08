Premium Het beste van De Telegraaf

PostNL zet aanval in op arbeidsmarkt: 4100 man extra in vaste dienst

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

PostNL wil 4100 pakketbezorgers aannemen.

Amsterdam - PostNL zet de aanval in op de krappe arbeidsmarkt. Het postbedrijf wil de komende jaren 4100 pakketbezorgers in dienst nemen, en stijging van 70% ten opzichte van de huidige situatie, zegt topvrouw Herna Verhagen in gesprek met De Telegraaf. PostNL schakelt om in de toekomst voldoende mensen te hebben om de pakketjes langs de deuren te krijgen.