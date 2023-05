Transavia annuleert deze week 42 vluchten van en naar Zuid-Europa

Woensdag, donderdag en vrijdag schrapt de luchtvaartmaatschappij drie retourvluchten per dag. Zaterdag gaat het om vijf vluchten en zondag vallen er zeven uit. Afgelopen week kregen reizigers soms op de dag van vertrek pas te horen dat hun vlucht niet doorgaat. Vorige week meldde Transavia in mei en juni reizen ruimer van tevoren te schrappen. De budgetmaatschappij van Air France-KLM kijkt momenteel nog welke vluchten komen te vervallen. "We willen zoveel mogelijk vooruit werken", zegt de woordvoerder.

Hoeveel vluchten Transavia in mei en juni annuleert, wil de woordvoerder niet kwijt. Ook niet hoeveel reizigers gedupeerd zijn. In een toestel van Transavia staan 189 stoelen. Als alle stoelen bezet zijn in de 42 geschrapte vluchten, kunnen bijna 8000 reizigers de dupe zijn. Zeker 2000 passagiers van Transavia die hun vlucht niet door zagen gaan hebben hierover tot nu toe een claim ingediend. De compensatie ligt waarschijnlijk tussen de 250 en 400 euro, geven claimorganisaties aan.

De NOS meldde dinsdag dat 15.000 reizigers afgelopen week hun vlucht zagen uitvallen door Transavia. De woordvoerder wilde dit niet bevestigen.

Bekijk ook: Transavia verder onder druk door looneis terwijl het annuleringen regent

Acht toestellen van Transavia kunnen momenteel niet de lucht in. Vier daarvan zijn beschadigd en kunnen pas weer vliegen als nieuwe onderdelen binnen zijn. Nog een toestel staat aan de kant vanwege een kleine reparatie. De drie overige vliegtuigen zijn leasetoestellen van Blue Air, een Roemeense maatschappij die onlangs failliet ging. Omdat die later werden geleverd, is personeel nog niet genoeg bekend met de toestellen.

Meer over de onrust bij Transavia in de nieuwste aflevering van Inchecken: