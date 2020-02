Amsterdam - Ondernemers moeten gaan betalen voor het doen van verplichte belastingaangifte. Om in te loggen bij De Belastingdienst moeten ze beschikken over eHerkenning. Voor deze digitale sleutel moet een abonnement afgesloten worden bij een commerciële partij. Er is de nodige kritiek op de werkwijze van de Belastingdienst. Ook vanuit de Tweede Kamer.