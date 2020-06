Column: een mysterieuze koper op de markt

Een vreemde vogel op de Albert Cuyp. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is vroeg in de ochtend als de marktkooplui op de Albert Cuypmarkt hun kramen gereed maken voor het bezoek van duizenden klanten. De een stalt zijn kazen uit, de ander zet de kledingrekken strategisch neer. De geur van verse aardbeien en ander fruit vermengt zich met die van alle denkbare groentesoorten. De verkopers prijzen hun waar luidkeels aan. De eerste bezoekers zijn er al. Het is gezellig druk aan het worden.