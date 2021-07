Belabberde markt voor babyvoeding slaat gat in winst FrieslandCampina

FrieslandCampina boekte in de eerste helft van dit jaar een winst van €62 miljoen, een daling van 42,6% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2020. Die winstdaling is vooral het gevolg van een slechte omstandigheden in de normaliter lucratieve markt van baby- en kindervoeding, met name in Azië.

Daarnaast heeft de Nederlandse zuivelcoöperatie een bedrag van €57 miljoen moeten reserveren vanwege een verloren rechtszaak in Thailand. FrieslandCampina heeft vorige maand een boete gekregen van de Thaise rechtbank, omdat het concern tussen 2009 en 2019 te veel kosten in rekening zou hebben gebracht bij een klant. FrieslandCampina is wel in hoger beroep gegaan.

Dalende geboortecijfers

FrieslandCampina verwacht dat die kindervoedingmarkt nog enige jaren moeilijk blijft. „Er is duidelijk een trend van snel dalende geboortecijfers in landen als Maleisië en Vietnam tot wel 20%, iets waar onze concurrenten ook last van hebben”, zegt FrieslandCampina-topman Hein Schumacher. „China is gewoon weggevallen als markt, omdat wij die vanwege de gesloten grens met Hongkong niet kunnen leveren. Het is daar gewoon nul.”

Toch vindt Schumacher die slechte vooruitzichten geen reden om zich terug te trekken uit de Aziatische kindervoedingmarkt. „Alleen in China zijn we nu aan het kijken hoe wij het beste die markt kunnen bedienen en of het misschien beter is om een partner te zoeken.”

De zuivelgigant heeft zijn omzet al met al redelijk op peil kunnen houden. Die kwam in de afgelopen zes maanden uit op €5,5 miljard. Dat is een lichte daling van 1,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar zonder wisselkoerseffecten is dit een stijging van 0,8%. Het bedrijfsresultaat daalde 8,6% naar €202 miljoen.

Horeca

FrieslandCampina zag de voedings- en drankenhandel fors aantrekken, maar die kan het verlies in de lucratieve babyvoeding niet goedmaken. „Nu de coronamaatregelen in veel Europese markten worden versoepeld, herstellen de activiteiten buiten de deur zich en trekt de wereldwijde vraag naar zuivel flink aan met stijgende basiszuivelprijzen tot gevolg”, legt Schumacher uit.

De topman blijft voorzichtig over de rest van het jaar. „We zien de afgelopen weken in diverse landen de besmettingscijfers weer snel oplopen. Voor de tweede helft van het jaar zijn we aan de ene kant voorzichtig optimistisch over het ingezette herstel van de consumenten- en out-of-home-kanalen, aan de andere kant wordt een herstel van de Aziatische kindervoedingsmarkt niet verwacht.”

FrieslandCampina kondigde november vorig jaar een reorganisatie aan die minimaal €100 miljoen aan besparingen moet opleveren. De zuivelreus zegt op koers te liggen. Tot eind dit jaar moeten er duizend banen verdwijnen, waarvan er tot juni al zevenhonderd zijn gerealiseerd.

Melkprijs

De toegenomen vraag naar zuivel door consumenten, zowel thuis als in de horeca, heeft ook effect op de prijs die boeren krijgen. Leden-melkveehouders kregen in de eerste helft van dit jaar €37,25 voor 100 kilo geleverde melk tegenover €36,59 in de eerste zes maanden van 2020. De prijs van biologische melk steeg van €48,73 per 100 kilo naar €49,16.

Daarbij moet aangetekend dat er minder melk werd aangevoerd. Door het koude weer in de eerste maanden van 2021 en hogere prijzen van veevoer leverden de melkveehouders in totaal net iets meer dan 5 miljard kilo, 2,2% minder dan de eerste helft van vorig jaar.