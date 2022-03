KLM blijft vliegen met vloot Boeing 737-800 ondanks crash toestel China Eastern Airlines

Bij het ongeluk kwamen alle 132 inzittenden van het vliegtuig om het leven. China Eastern Airlines houdt het vliegtuig voorlopig wel aan de grond.

Een woordvoerder van KLM laat weten dat het nog te vroeg is om iets te kunnen zeggen over de toedracht van het „verschrikkelijke ongeval” in China. „KLM volgt de ontwikkelingen op de voet. Onze gedachten gaan uit naar de families en vrienden van de passagiers en crew van MU5735.”

Crash

Het toestel van China Eastern Airlines stortte maandag in het zuiden van China neer. Volgens de luchtvaartautoriteiten waren er 123 passagiers en negen bemanningsleden aan boord. De crash was het eerste dodelijke vliegtuigongeluk in China sinds 2010.

Bij prijsvechter Transavia van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern Air France-KLM worden ook nog eens 89 737-800’s gebruikt.