Column: Olievlekwerking bij Shell, SBM en Fugro

Wat voor effect heeft een en ander op het koersverloop van deze drie fondsen? Waar schuilen nu de kansen en bedreigingen? Lees maar verder.

Royal Dutch Shell op de middenstip

De weekgrafiek van Royal Dutch Shell verdient geen schoonheidsprijs wat betreft trendmatigheid. Ik zie geen glooiend koersverloop, geen proces van hogere toppen en hogere bodems, of andersom. Ik zie wel op afstand een brede trading range ofwel bandbreedte tussen 23,50/24,50 steun en krap 29,00 weerstand. Middenin loopt de gemiddelde lijn met de koers daar tegenaan geplakt op 26,50. Anders gezegd, de koers staat op de middenstip, met deze week overigens een opwaartse gap als reactie op de explosie in BrentOil. Dus wel degelijk een positieve impuls, maar nog niet voldoende voor een overtuigende koopconditie. Boven 26,50 een rally naar krap 29,00, bij aarzelingen terug naar de onderkant van de range, zo luiden de opties momenteel. Dit impliceert dat dit speelveld interessant is voor range spelers. Voor trendvolgende beleggers is hier nauwelijks tot geen eer te behalen.

SBM Offshore met positieve ondertoon

De weekgrafiek van SBMO toont wel een mooie trendmatigheid. Charttechnisch is een serie hogere toppen en hogere bodems gaande, met koersvorming veelal boven een opkrullende gemiddelde lijn. Onlangs zakten de bulls onder de gemiddelde lijn, maar dat bleek al snel een slippertje van de stier te zijn. Zij keerden rap terug op positief terrein met de swingteller inmiddels op +2, dus de UP status is valide op het Dashboard. Maar de bullenparade hapert deze week, getuige de zwarte candle en de afketsende RSI tegen de 50-lijn. Lichte vermoeidheid, geen positieve impuls vanuit het olieveld zo te zien, even wat corrigerende berentikken om daarna de uptrendfase te vervolgen. Zolang de koers boven 15,45 noteert, blijven de bulls aan de leiding. Voor trendbeleggers dus een prima speelveld, zij mogen de ’Kopen op zwakte’ strategie voeren met de intentie uiteindelijk uit te komen bij 18+ tot 19, wellicht zelfs tot de top op 26+ uit 2008.

Fugro in de counter

Op het weekveld van dit fonds overheerst negatief sentiment. Al zeer geruime tijd is een neerwaartse golfbeweging gaande onder een rap dalende gemiddelde lijn. Twee indicaties die de dominante positie van de beer onderschrijven. Zo nu en dan proberen de bulls boven de SMA te breken, maar die pogingen worden steevast de kop in gedrukt. Onlangs werd een berentrip afgerond bij 5,61, waarna een dappere countertrend beweging werd ingezet, die nu nog gaande is. Maar voor hoe lang nog? De rode spike-streep op 8+ kan remmend werken, zo ook de afketsende RSI tegen de 50-lijn. Ook de Fibo grid levert wat weerstand. Zoals het er nu naar uitziet wordt er wederom een lagere top gevormd en mogen de beren binnenkort hun pad vervolgen. Short spelers krijgen dan weer de gelegenheid hun spel te spelen. Voor trendbeleggers is er aan de koopkant voorlopig geen eer te behalen. Een explosie op het olieveld brengt hier geen verandering in.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.