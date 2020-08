Facebook verbant ’discriminerende’ Zwarte Piet

Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend bij een herziening van zijn gedragsregels die voor de hele wereld gelden. Daarin zijn ook negatieve joodse stereotyperingen in de ban zijn gedaan, zoals beweringen dat Joden de wereld regeren of de media beheersen.

Een oma die een plaatje of video op Facebook of Instagram zet van een kleinkind dat een handje pepernoten in ontvangst neemt van onregelementair geschminkte piet, kan er door de nieuwe regels achterkomen dat haar post door het platform is verwijderd. De regel wordt doorgevoerd omdat Facebook het volgens een toelichting ’niet aanvaardbaar vindt dat mensen zich gediscrimineerd of onveilig voelen door bepaalde berichten’.

Lees hier hoe Facebook – zonder overleg met Nederlandse organisaties – tot de pietenboycot is gekomen, en wat er straks precies wel en niet meer mag: