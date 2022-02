Duitsland schort opening Russische gasleiding Nord Stream 2 op

Scholz gaf aan geen certificering te zullen geven voor de ingebruikname van de pijplijn, die al is afgebouwd maar nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid wacht.

Via de Nordstream 2 kan 55 miljard kubieke meter gas van Rusland naar Duitsland worden vervoerd. De leiding is 1200 kilometer lang en loopt via de bodem van de Oostzee.

VS tegenstander

De Verenigde Staten zijn altijd fel tegenstander geweest van het project, net als Oekraïne. Volgens de VS maken Duitsland en Europa zich met de pijpleiding te afhankelijk van Russisch aardgas.

De Amerikaanse president Biden liet eerder tijdens een persconferentie met Scholz weten dat Nord Stream 2 niet in gebruik zal worden genomen als Rusland Oekraïne binnenvalt. De Oekraïense president Zelenski riep vandaag al op dat Nord Stream 2 ’onmiddellijk moet worden gestopt’. In Duitsland werd de roep om Nord Stream 2 af te blazen al steeds luider.

Ⓒ ANP/HH

De helft van de investering in de pijplijn is gedaan door de Russische staatsenergiemaatschappij Gazprom. De rest van de in totaal bijna €10 miljard wordt opgebracht door Engie, OMV, Shell, Uniper en Wintershall.

In 2011 werd de eerste Nord Stream-pijpleiding geopend, om de capaciteit te verhogen werd in 2015 besloten om Nord Stream 2 te bouwen.

Afhankelijk

Europa is voor de levering van gas voor zo’n 40% afhankelijk van Rusland, berekenden energie-experts van ABN Amro eerder. Rusland levert gas nu vooral ook via leidingen door Oekraïne en Wit-Rusland. Met de Nord Stream kan Duitsland direct gas afnemen van Rusland.

De plannen voor de eerste Nord Stream werden opgezet door de voormalig Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. De sociaaldemocraat had lange tijd een goede band met de Russische leider Vladimir Poetin. Schröder is inmiddels toezichthouder bij het Russische staatsconcern Rosneft en Gazprom.