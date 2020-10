Flink hogere winst voor AkzoNobel

De nettowinst steeg met 36 procent tot 220 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar. Het aangepast bedrijfsresultaat klom met 18 procent tot 353 miljoen euro. De omzet daalde met 5 procent tot bijna 2,3 miljard euro, maar dat kwam door negatieve wisselkoerseffecten. Op basis van gelijke wisselkoersen steeg de omzet juist met 1 procent. Daarbij nam de verkoop van decoratieve verven toe, maar was bij zogeheten Performance Coatings een lager verkoopvolume te zien.

Lagere grondstoffenkosten

AkzoNobel had eerder al in een tussentijdse update gezegd te rekenen op een omzet die op basis van constante wisselkoersen ongeveer op het niveau van vorig jaar zou liggen en dat de tegenwind van de coronacrisis aan het afnemen was. AkzoNobel zegt wel dat de ontwikkeling van de vraag in een onzekere macro-economische omgeving per regio en segment verschilt. De lagere grondstoffenkosten hebben naar verwachting een gunstig effect op het vierde kwartaal van 2020, aldus de onderneming.