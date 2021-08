Premium Het beste van De Telegraaf

Witwasalarm gaat ook af bij opbrengst verkoop eigen woning

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Een klant met een spaarrekening bij Centraal Beheer die de afkomst van een overboeking moest verantwoorden, eist te weten of die informatie ook is doorgespeeld naar de witwaspolitie Financial Intelligence Unit (FIU). Hij diende er een klacht over in bij financieel klachtinstituut Kifid.