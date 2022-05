Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Briljant strateeg sir Lucien Grainge vangt recordbonus van €271 miljoen

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Sir Lucien Grainge en actrice/muzikante Hailee Steinfeld Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een briljant strateeg, die als een van de weinigen de opkomst van streaming en de bijbehorende comeback van de muziekindustrie voorzag toen die in 2010 al jaren louter nog kromp. Hij is bevriend met Elton John (’ik zou voor hem door het vuur gaan’), Taylor Swift en een hele reeks andere UMG-artiesten als Billie Eilish, the Weeknd, Imagine Dragons, Drake, Abba en Justin Bieber. De Vereniging van Effectenbezitters becijfert dat het jaarsalaris van de Brit inclusief bonussen optelt tot €271 miljoen, een bedrag dat met afstand het hoogste is dat een topman van een in Nederland beursgenoteerd bedrijf ooit heeft ontvangen.