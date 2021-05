’Facebook door Brussel onderzocht wegens manipulatie advertentiemarkt’

Brussel start ’binnen enkele dagen’ met een formeel onderzoek naar het buiten de deur houden van concurrenten door het concern met twee miljard gebruikers, meldt de Financial Times woensdag. Die baseert zich op drie bronnen bij het onderzoek.

De Europese Commissie reageert volgens de FT op een serie klachten van Europese bedrijven tegen het Amerikaanse concern; zij onderzoekt nu of die klachten gegrond zijn.

Klachten

Volgens de Britse zakenkrant zijn concrete vragen over deze klachten van Facebooks online advertenties recent doorgestuurd naar het bedrijf van Mark Zuckerberg. Ook concurrenten zijn volgens de krant bevraagd door vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Afgelopen jaren werden de commerciële praktijken van Google, Microsoft, Amazon en Apple doorgelicht door de Europese Commissie na klachten over aanhoudend misbruik van hun grote macht in de online markt, Facebook viel hier telkens buiten.

Volgens de Financial Times leggen ambtenaren in Brussel de laatste hand aan de formele onderzoeksopdracht en zou vooral de breedte daarvan nog een punt van discussie zijn.

De Europese Commissie en Facebook gaven tegen de zakenkrant nog geen commentaar.

In Nederland klaagde eerder de Consumentenbond Facebook aan wegens het schenden van privacy van gebruikers.

Op de achtergrond speelt de eis van Brussel dat het socialmediabedrijf zich actiever moet opstellen in het bestrijden van ’fake news’. De Europese Commissie daartoe zijn codes om misleidende informatie tegen te gaan verder gedetailleerd.

Bedrijven zoals Facebook zouden verdiensten uit zulke desinformatie via advertenties moeten terugbrengen. Daarvoor komen prestatieafspraken. Het probleem is dat dit een richtlijn is, die niet bindend is voor de bedrijven - Brussel hoopt op hun medewerking.