Westen van de Verenigde Staten weer geteisterd door enorme natuurbranden

De natuurbranden in het westen van de Verenigde Staten zijn nu zo groot en hevig dat ze hun eigen weersomstandigheden veroorzaken. De grootste brand, de zogenoemde Bootleg Brand in het zuiden van Oregon, heeft al bijna 1400 vierkante kilometer bos- en grasland in de as gelegd, een gebied zo groot al...