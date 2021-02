Terugval chipfondsen en Ahold haalt vaart uit AEX

Rond kwart voor vier noteert de AEX-index 0,3% lager op 687punten. De AMX daalt 0,9% naar 1006,6 punten. De koersborden in Londen (-0,3%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,7%) kleuren eveneens rood.

Volgens Joost van Leenders, strateeg bij Kempen, is bij het lopende cijferseizoen zichtbaar dat bedrijven in Amerika op een veel breder front positief verrassen dan in Europa dat per saldo nog een flinke daling van de winstgevendheid laat zien. „Niet alleen techbedrijven in de VS presteren goed, maar veel sectoren laten groei zien.”

Op economisch gebied viel het vierde kwartaal nog mee ondanks de tweede lockdown, stelt Van Leenders. „Vooral de groei van de bedrijfsinvesteringen was boven verwachting. In de VS worden daarnaast door de maatschappelijke druk steeds meer coronamaatregelen teruggedraaid.” De winkelverkopen in de VS stegen flink over de maand januari geholpen door nieuwe steunmaatregelen voor huishoudens van de Amerikaanse overheid tegen de coronacrisis.

Van Leenders voorziet dat het aanhoudende optimimsme vooral bij particuliere beleggers roet in eten kan gooien in de nabije toekomst. „Het sentiment is wel erg positief. Dat kan een bedreiging zijn als er straks maar iets gaat tegenvallen bijvoorbeeld een variant dat bestand is tegen de bestaande coronavaccins.”

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers even wat stoom afblazen na de winstreeks in de voorbije handelsdagen. Hij wijst er op dat met het aanhoudende optimisme bij beleggers een doorbraak van de magische grens van 700 punten voor de AEX er nog steeds inzit. „De omvangrijke stimulering van centrale bankiers, maar ook van overheden wereldwijd geeft dit jaar zicht op een krachtig economisch herstel zeker zodra de lockdowns worden opgeheven. Het is alleen afwachten hoe vooral particuliere beleggers die de laatste tijd alleen maar stijgende koersen zien, gaan reageren als er een einde komt aan de opmars.”

Schutte houdt er rekening mee dat de Federal Reserve (Fed) de monetaire stimulering dit jaar ongemoeid gaat voortzetten ondanks de oplopende inflatieverwachting. „Een eerste renteverhoging door de Fed wordt pas in 2023 voorzien.

In de AEX boekt bankconcern ING een winst van 1,2% na een grotere plus eerder op de dag.

Koploper Prosus is steeds beter op dreef met een vooruitgang van 3,6%. Galapagos mag 2,6% bijschrijven. Het biotechconcern was dinsdag ook al in herstel na de koersdreun van vorige week, toen er slecht nieuws kwam voor zijn middel tegen longfibrose.

AkzoNobel wordt 0,7% hoger verhandeld. De verffabrikant zag de omzet afgelopen kwartaal dalen, maar boekte meer winst dankzij kostenbesparingen. AkzoNobel gaat dit jaar voor €1 miljard aan eigen aandelen inkopen. De animo bij veel particulieren om in lockdown het huis te verven, speelt Akzo in de kaart, stelt Schutte.

Royal Dutch Shell ) koerst nog 0,3% hoger. De energiegigant profiteert van de verdere opmars bij de olieprijs.

Ahold Delhaize staat onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 2,9%. De coronacrisis heeft bij het supermarktconcern gezorgd voor een versnelde groei van de verkopen die het online doet. De verkopen bij webwinkel bol.com namen vorig jaar met ruim de helft toe. Volgens Schutte speelde de voorzichtige outlook het aandeel parten. In de levensmiddelenhoek gaat Unilever 0,9% mee omlaag.

Chipfondsen weten door winstnemingen weer wat dalen is. ASML zakt 1% weg. ASMI laat een min van 2,4% zien.

In de AMX is handelshuis Flow Traders (+4,4%) de grootste stijger. SBM Offshore dikt 2,5% aan.

Tankopslagconcern Vopak gaat 4,9% onderuit na de publicatie van tegenvallende jaarresultaten en prognose. Vopak gaat trouwens zestien nieuwe opslagtanks bouwen in de Rotterdamse haven.

Smallcapfonds Alfen maakt een duik van 4,5%. Het elektrotechnisch bedrijf beleefde vorig jaar een stormachtige groei en rekent ook op een forse groei in 2021. Maar beleggers hadden op nog meer gerekend.

Bouwers vallen in de smaak na het nieuws over de plannen van grootschalige nieuwsbouw in ons land. BAM en Heijmans krijgen er beide 4% bij.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.