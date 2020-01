Tienduizenden valse eurobiljetten onderschept

Wereldwijd werden 559.000 valse eurobiljetten aangetroffen, dat is iets minder dan in 2018. Opvallend is dat de valsemunters - nou ja, valse biljettenmakers dan - niet gaan voor de biljetten van €200 of €500.

Valse vijftigjes

Vooral biljetten van €20 en €50 werden nagemaakt. In Nederland is maar liefst 63% van de aangetroffen valse biljetten een vijftigje. 14% is een twintigje.

In 2015 werden er nog 67.000 valse biljetten in Nederland onderschept. Het aantal wordt zowel wereldwijd als in ons land sindsdien steeds minder.

Slechte kwaliteit

Ook opvallend is dat de nagemaakte biljetten van steeds slechtere kwaliteit zijn.

559.000 valse biljetten lijkt veel, maar in totaal zijn er 24 miljard eurobiljetten in omloop.

Zo controleer je je biljet

Het is vrij makkelijk om te controleren of een biljet echt is. Op de website van DNB staat hoe je een briefje kunt controleren. Kijk bijvoorbeeld naar het watermerk. Als je een biljet van €50 tegen het licht houdt, zie je een gebouw en een feller getal 50.

Ook moet je de inkt op de voorkant kunnen voelen. Door een biljet te kantelen, zie je in het hologram het bedrag 50 verspringen naar een euroteken. Op de achterkant van het biljet verspringt het getal 50 van paars naar groen als je het biljet kantelt. Kijk voor meer details en instructies op de website van DNB.

Winkeliers hebben vaak ook detectieapparatuur om valse biljetten te kunnen onderscheppen.