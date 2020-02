Techbedrijf CM.com zet in op internationale expansie

Het in 1999 opgerichte CM.com verzorgt de communicatie voor bedrijven met hun klanten via verschillende berichtendiensten. Klanten kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van WhatsApp en Apple Business Chat, de zakelijke variant van iMessage. Daarnaast verwerkt het bedrijf betalingen voor zijn klanten. CM.com is ook een van de hoofdsponsoren van de aankomende Formule 1-race in Zandvoort.

Alles bij elkaar ging er vorig jaar meer dan 96 miljoen euro omzet in de boeken, wat neerkomt op een groei van 14 procent. De brutomarge zakte tot 25 procent, van 29 procent een jaar eerder. Verder stond de bedrijfswinst duidelijk onder druk, maar dat kwam vooral door kosten in verband met de beursgang. Geschoond van die kosten steeg het zogeheten ebitda-resultaat met ruim een kwart tot 5,4 miljoen euro.

Beursgang

Topman Jeroen van Glabbeek benadrukt dat CM.com in 2020 verder wil groeien. Hij hoopt via de gang naar beurs toegang te krijgen tot extra kapitaal om die expansie te bekostigen. Van Glabbeek wijst erop dat onlangs geopende kantoren in Singapore en Los Angeles kunnen zorgen voor een groeiversnelling.

De onderneming wilde eigenlijk vorig jaar al een beursgang, maar blies die plannen uiteindelijk af vanwege ongunstige marktomstandigheden. In januari werd duidelijk dat CM.com toch een notering krijgt in Amsterdam. Dat gebeurt via een fusie met het beursgenoteerde Dutch Star Companies One (DSCO), een investeringsvehikel dat specifiek is opgericht om geld in één bedrijf te steken.

DSCO heeft inmiddels de benodigde goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de deal binnen. Verder weet DSCO al dat het voldoende aandeelhouders achter zich heeft om de fusie door te laten gaan. Ook enkele andere mijlpalen zijn al bereikt. Het doel is dat de samenwerking deze week rondkomt en het aandeel DSCO vrijdag als CM.com verder gaat.