NIBC bevestigt gang naar Damrak

Het middelgrote NIBC verdient zijn geld behalve met hypotheken onder meer met het verstrekken van leningen aan mkb-bedrijven in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. In 2008 wilde eigenaar JC Flowers de bank nog verkopen aan de IJslandse Kaupthing Bank voor 3 miljard euro, maar die verkoop ging niet door vanwege de financiële crisis.

Eigenaar Flowers wil circa 35 procent van zijn belang noteren op Beursplein 5. Dat proces zal waarschijnlijk de komende weken plaatsvinden, aldus een verklaring. Een en ander is afhankelijk van marktomstandigheden.

Verdubbelde winst

NIBC zag vorig jaar de winst verdubbelen tot 213 miljoen euro, van 104 miljoen euro een jaar eerder. Topman Paulus de Wilt sprak bij de cijferpublicatie van een ,,zeer sterk jaar'' waarin de Haagse bank onder meer groeide op de hypotheekmarkt.

NIBC werd in 1945 opgericht als de Nationale Investeringsbank door de Nederlandse regering. De bank moest de wederopbouw na de oorlog helpen financieren. In 1986 werd de bank naar de beurs gebracht. Die notering werd in 1999 beëindigd, toen NIB Capital, een samenwerking tussen ABP en PPGM, een meerderheid van de aandelen kreeg. Sinds 2005 is de bank in handen van investeerder JC Flowers, onder de naam NIBC Bank.