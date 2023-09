Wapenfabrikant BAE Systems richt lokaal bedrijf op in Oekraïne

BAE maakt een groot deel van de wapens die het Verenigd Koninkrijk en andere landen naar Oekraïne hebben gestuurd. In samenwerking met de NAVO-landen biedt het bedrijf momenteel ook ondersteuning, training en reparaties aan de Oekraïense strijdkrachten.

Het opzetten van een juridische vestiging in het land maakt volgens BAE-topman Charles Woodburn de weg vrij voor het bedrijf om direct samen te werken met de Oekraïense strijdkrachten. Ook zoekt het bedrijf naar potentiële partners om lichte artillerie te kunnen produceren en de industrie in het land nieuw leven in te blazen.

Eigen productie

Oekraïne wil graag zijn voorraden wapens en ander militair materieel vergroten en banen creëren in een economie die zwaar is getroffen door de oorlog. "De ontwikkeling van onze eigen wapenproductie is een topprioriteit", schreef de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X, het voormalige Twitter. Zelensky deed die aankondiging na een ontmoeting met de topman van BAE.

In mei liet Zelensky al weten dat de regering en BAE werkten aan een plan voor het bedrijf om een kantoor in Oekraïne te openen. De BBC meldde vrijdag dat BAE momenteel geen plannen heeft om een fysiek kantoor of een fabriek in Oekraïne te openen.

Toekomst

De Oekraïense minister van Strategische Industrie verklaarde dankbaar te zijn voor het gedurfde besluit van BAE "om zij aan zij met ons te staan in de strijd tegen de Russische agressie en het opbouwen van de toekomst van de Oekraïense defensie-industrie".