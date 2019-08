Hoofdindex Amsterdam veert op

De hoofdindex aan het Damrak noteerde rond 16.00 uur 0,8 procent hoger op 546,63 punten. De MidKap speelde 0,1 procent kwijt tot 801,09 punten. De beurzen in Londen en Parijs gingen tot 1,3 procent omhoog. De DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent, ondanks een flinke dip in het Duitse beleggersvertrouwen.

Bij de middelgrote fondsen leed TKH Group (min 14,4 procent) een flink koersverlies. Volgens marktkenners waren de resultaten en verwachtingen van het technologiebedrijf teleurstellend. Bodemonderzoeker Fugro ging aan kop met een winst van 3,8 procent.

Hekkensluiter

De hekkensluiter bij de hoofdfondsen van de AEX was chemicaliëndistributeur IMCD met een verlies van 3,5 procent. Maaltijdbestelbedrijf Takeaway stond daarentegen op winst (1,6 procent) na een adviesverhoging door Deutsche Bank. Grootste stijger was het voor de handelsoorlog gevoelige staalconcern ArcelorMittal dat 5,1 procent won.

Bij de kleinere bedrijven zat onder meer Pharming (plus 3,2 procent) in de lift. Het biotechnologiebedrijf heeft de rechten op de ontwikkeling en commercialisering van een medicijn van Novartis gekocht.

Henkel

Elders in Europa was was Henkel een grote daler. Het Duitse moederbedrijf van merken als Schwarzkopf en Persil heeft de omzetprognose voor dit jaar verlaagd en ging op de beurs in Frankfurt bijna 6 procent omlaag. HelloFresh steeg een kleine 13 procent. De Duitse bezorger van maaltijdboxen zag de opbrengsten sterk groeien en scherpte de jaarverwachtingen aan. TUI verloor 2,5 procent. De reisorganisatie boekte de voorbije maanden fors minder winst.

De euro was 1,1174 dollar waard, tegen 1,1218 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent tot 56,36 dollar. Brentolie werd 2,7 procent meer waard op 60,19 dollar per vat.