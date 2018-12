Vermogensbeheertak Deutsche Bank naar de beurs

Bij de beursgang worden alleen bestaande effecten verkocht. Die zijn nu nog indirect in handen van Deutsche Bank. Het gaat om 25 procent van DWS, waar Deutsche Bank circa 2 miljard euro voor hoopt te krijgen, zeiden bronnen eerder al.

Deutsche Bank-topman John Cryan had de beursgang van DWS vorig jaar voorgesteld. Met de aandelenverkoop moest de bank zijn vermogenspositie versterken. Ook krijgt DWS daarmee meer onafhankelijkheid.

De vermogensbeheertak was al jaren een hoofdpijndossier voor Deutsche Bank. In 2012 probeerde Deutsche Bank al het grootste deel te verkopen, maar staakte die verkoop toen het niet genoeg geld kon krijgen. Het aandeel Deutsche Bank was steeg maandag omstreeks 10.00 uur 0,8 procent.