Belegger geruster op Italië

In Rome, Turijn en Milaan zijn straatgevechten tussen links en rechts vrijwel aan de orde van de dag. Extremisten en populisten zoeken de confrontatie. De brute moord op Pamela Matropietro (18) door een uitgeprocedeerde asielzoeker voedde recent de straatwoede. De daarop volgende moordpogingen op zes Afrikanen Luca Traini, een extremist met nazi-sympathieën, vergrootten de spanningen.

Italië, met een overheidsschuld van €2,23 biljoen (132% van bbp) vooral aan de eigen markt, voelt de druk van duizenden bootmigranten uit Noord-Afrika. Geënquêteerde Italianen denken in meerderheid dat ‘Europa’ hen in de steek laat bij de opvang.

Hoge werkloosheid

Daarnaast is ruim een op de tien Italianen werkloos, met forse concentraties in het zuiden. De stijging van het bruto-binnenlands product behoort met 1,2% tot de magerste in Europa.

Met de val vorig jaar van de regering Renzi en instabiele politieke systeem baart de economie beleggers zorgen. Eind 2017 noemden grote investeerders de Italiaanse verkiezingen, met de Franse en Duitse tegenhangers, brexit en Turkse onlusten, als het grootste politieke risico voor beleggers. Hun uitkomsten hadden de potentie om de beurzen te laten vallen.

Geen van de politieke partijen in Italië krijgt volgens de laatste peiling op 4 maart een meerderheid. Ze zoeken bondjes. Drievoudig premier Berlusconi (81), die met Forza Italia hard tegen illegale immigranten belooft op te treden en naar een enkel belastingtarief van 23% wil, krijgt weer meer gewicht.

Berlusconi kansrijk

Berlusconi werkt samen met extreem-rechtse partijen die het blok kansrijk maken voor een coalitie. Hoewel hijzelf vanwege een strafblad wegens fraude nooit premier kan worden. Belastingverlaging, betere pensioenen en minder vergoeding voor migranten domineren in teksten van de flyers.

Het blok-Berlusconi - Forza Italia, Lega (ex-Lega Nord) en de Broederpartij - troeven met 36,5% de Vijfsterrenbeweging (27%) en de Democratische Partij van Renzi (25%) af. Vrijwel zeker komt er daarmee een minder Europa-gezinde regering.

Voor een werkbare regering zou minimaal 40% van de stemmen nodig zijn.

Rustige markt

Volgens politiek analisten kan alleen Berlusconi een meerderheid bijeen krijgen, mogelijk met Renzi’s partij. Berlusconi hengelt ook uitdrukkelijk naar de gunst van kleine partijen in het zuiden, vol voormalige christen-democraten die flexibel in stemgedrag waren.

Beurshandelaren en fondsstrategen zien op hun koersschermen ondanks de verhitte confrontaties op straat en televisie tijdens talkshows een relatief vlakke curve voor de yield (zie illustratie), het effectieve rendement, op tienjarige Italiaanse staatsobligaties. De Italiaanse staat kan zijn schuld tegen een beperkte premie goed kwijt aan beleggers, zoals pensioenfondsen.

Ingeprijsd

Waarom is de markt, na missers met de Trump-verkiezing en het brexit-referendum, relatief rustig? Ralph Wessels,hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro Mees Pierson: ,,De risico’s van een zeer verrassende verkiezingsuitslag zijn beperkter geworden. De markt heeft de risico’s bovendien al in de huidige obligatierente verwerkt.”

ABN Amro Mees Pierson geeft in de staatsobligatiemarkt in Europa zelfs de voorkeur aan Italiaans staatspapier. Als de verkiezingen meevallen, gaat de rente omlaag, en verdient het op deze belegging. „Wij willen die risicopremie oppakken.” Een eventuele shock na 4 maart zal kortstondig, maar niet tot structueel hogere langere rentes leiden, denkt de private bank.

Steun ECB

Italië kan bovendien leunen op de ECB. Het kon afgelopen jaren dankzij het opkoopprogramma vanuit Frankfurt langer durende staatsobligaties in de markt zetten. Het bouwde zijn renteverplichtingen zo goedkoper af. Gemiddeld staat het schuldpapier nu zeven jaar uit, tegen vier jaar kort na de toetreding tot de EU.

Peter Praet, ECB-bestuurder, ziet afgenomen risico voor Italiaanse markt. Ⓒ Foto Tim Wegner

Volgens ECB-bestuurder Peter Praet is met deze langjarige staatsobligaties de gevoeligheid voor een mogelijke rente-schok voor Italië na 4 maart „eigenlijk niet zo hoog”. Dat grote investeerders zoals pensioenfondsen recent langlopend Italiaanse schuldpapier kochten, noemde hij begin februari veelzeggend.

Lastige coalitie

,,Italië zal na 4 maart waarschijnlijk niet uit de EU gaan. De andere angst, dat de euro na deze Italiaanse verkiezingen verdwijnt, is bij investeerders grotendeels verdwenen”, verklaart strateeg Simon Wiersma (ING Investment Office) de rust. ,,Het zal vervolgens zeker lastig worden een Italiaanse regering te vormen, maar die onzekerheid prijst de obligatiemarkt als gering in.”

Econoom Aline Schuiling (ABN Amro Economisch Bureau) ziet een gemankeerd Italië. Het is voor haar onwaarschijnlijk geworden dat de verkiezingen een stabiele regering opleveren die in staat is om verstrekkende beleidswijzigingen soepel door te voeren.

Jeremy Lawson, econoom bij vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments, noemt de verkiezingen als de ,,eerste test van het anti-EU- sentiment dit jaar”. Ook hij schat de kans dat de uitslag tot een ‘Italexit’ leidt als ,,bijzonder klein” in.

Stijgende inflatie

Kristina Hooper, strateeg voor de wereldmarkten bij vermogensbeheerder Invesco, kijkt verder vooruit. Hoe dan ook zal het opkomende populisme zorgen voor meer protectionisme, handelsbarrières en stijgende prijzen. Dat voedt wel degelijk de angst voor een stijgende inflatie. En dus een stijgende rente voor beleggers, waarschuwt Hooper van Invesco.

Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg, waarschuwt voor teveel optimisme over Italië. Ⓒ DIJKSTRA BV

Ook hoogleraar Banking and Finance Harald Benink (Universiteit van Tilburg) is alert. „Het is de vraag of Italianen zelf nog geloof hebben in veranderingen. In twintig jaar tijd is de economische groei rond nul procent blijven steken. Het gebrek aan concurrentiekracht van het land bij een hoge schuld is op scherp gesteld door de migratiecrisis. In 2016 heeft Europa de hervormingsgezinde premier Renzi niet geholpen toen die hulp nodig had bij het verwerken van de enorme hoeveelheid bootmigranten. Als de problemen doorzitten, komt Italië op een hellend vlak, met grote risico’s voor Europa”, aldus Benink.

„De Nederlandse zorg is momenteel of wij bij de nieuwe Europese begroting meer gaan betalen. Dat is te beperkt”, stelt de hoogleraar. „De focus moet nu sterker op Italië liggen: als het daar fout gaat, en ik ben er somber over, dan komt de staatsschuld verder onder druk te staan. En vervolgens zijn Italiaanse banken. Als Italië zijn groei niet kan versterken, kun je een explosie zoals destijds bij de schuldencrisis van Griekenland krijgen. Als de Italiaanse banken gaan, dan gaat Deutsche Bank mee omlaag.”