’Orakel’ Warren Buffett zwijgt over Joe Biden

Superbelegger Warren Buffett staat bekend als het ’orakel van Omaha’. Ⓒ Foto AP

Warren Buffett is opmerkelijk zwijgzaam over de verkiezingsstrijd tussen Joe Biden en Donald Trump. De Amerikaanse superbelegger heeft als bijnaam ’het orakel van Omaha’, omdat hij normaal gesproken graag uren praat over beurzen, economie en politiek. Maar over de presidentsverkiezingen in de VS houdt hij momenteel zijn kaken stijf op elkaar.