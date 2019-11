'Winstdaling en hogere omzet voor AF-KLM'

De operationele winst komt volgens de kenners door de bank genomen uit op 957 miljoen euro tegen 1,1 miljard euro een jaar eerder. De omzet stijgt volgens de prognose naar bijna 7,7 miljard euro, waar over het derde kwartaal vorig jaar 7,5 miljard euro in de boeken ging. Onder de streep resteert volgens de gemiddelde raming een bedrag van 643 miljoen euro, hetgeen weer minder is dan een jaar eerder.

Air France-KLM had eerder al te kennen gegeven dat brandstofkosten dit jaar 550 miljoen euro hoger zullen uitvallen. Verder is in de sector sprake van moordende concurrentie wat de prijs van vliegtickets drukt. Bij KLM zullen ook de negatieve effecten voor personeelsstakingen het resultaat hebben gedrukt.

Cao-onderhandelingen

Grondpersoneel en medewerkers van de catering van KLM legden in september een aantal keren het werk neer in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Nog altijd is het KLM niet gelukt om de cao-onderhandelingen af te ronden. Op maandag liep een ultimatum af van FNV Cabine, waarin om een beter eindbod werd gevraagd. Ook de leden van cabinebond VNC, de grootste vakbond bij KLM, vonden het onderhandelingsresultaat te mager. Op korte termijn wordt meer duidelijk over eventuele acties door cabinemedewerkers.

Op de financiële markten wordt vooral uitgekeken naar de strategie-update die Air France-KLM op 5 november uit de doeken zal doen. Bij de publicatie van halfjaarcijfers wees AF-KLM eerder al op de kostenbesparingen die het bedrijf wil realiseren. Vanuit Nederlands oogpunt springt met name de lagere winstmarge bij Air France in vergelijking met die van KLM in het oog.

Volgens financieel directeur Frédéric Gagey van Air France-KLM gaat de vergelijking tussen KLM en Air France enigszins mank. Hij wees er eerder op dat Air France, anders dan KLM, ook minder rendabele binnenlandse vluchten aanbiedt. Die markt is volgens de Fransman uiterst competitief, ook omdat er concurrentie is van bijvoorbeeld de trein. Ook vallen de kosten voor diensten op Charles de Gaulle doorgaans duurder uit dan op Schiphol.