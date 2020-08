Coronashopper helpt PostNL aan hogere omzet

De totale omzet van PostNL bedroeg 789 miljoen euro tegenover 681 miljoen euro een jaar eerder. Bij de pakkettendivisie steeg de omzet maar liefst met bijna een kwart naar 516 miljoen euro. De genormaliseerde winst van PostNL kwam uit op 54 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 39 miljoen euro.

"Zonnig met wat wolken"

Dit vindt verslaggeefster Yteke de Jong: „PostNL zet een sterk resultaat in de boeken neer, omdat de pakketdivisie door de coronacrisis stormachtig is gegroeid. Voor de aandeelhouders zit echter niets in het vat dit jaar, omdat het dividend is opgeschort door de overname van rivaal Sandd. Er zijn wat donkere wolken: zo is het aantal brieven in het afgelopen kwartaal veel harder gekrompen dan verwacht, waarmee belangrijke omzet is weggelekt. Een andere wolk is de vernietiging van de vergunning die de minister van Economische Zaken heeft gegeven voor de overname van Sandd.” @ytekedejong

Bij de postdivisie zag PostNL het volume juist dalen, met 16 procent. Hoewel mensen in het eerste kwartaal aanzienlijk meer wenskaarten aan familie en vrienden stuurden, was de verzonden post in het tweede kwartaal minder, met name omdat veel bedrijven de afgelopen periode besloten mailings uit te stellen.

Voor heel het jaar gaat het bedrijf nog steeds uit van een bedrijfsresultaat sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro, zoals het eerder voorspelde bij een handelsupdate in juni. "Hoewel de onzekerheid rond de wereldwijde impact van de pandemie lijkt toe te nemen, hebben we vertrouwen in ons vermogen om een zeer solide prestatie voor heel 2020 neer te kunnen zetten", zegt PostNL-topvrouw Herna Verhagen.