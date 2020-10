AEX raakt winst grotendeels kwijt

De AEX stond om tien over half drie 0,3% hoger op 570 punten, na aan het begin van de handelsdag ruim 574 punten te hebben aangetikt. De AMX klom 0,1% naar 843,6 punten.

De AEX deed het beter dan de andere Europese beursgraadmeters. De Britse FTSE en de Duitse DAX zakten 0,4% respectievelijk 0,2%. De Franse CAC 40 koerste 0,2% hoger.

De Beurzen in New York openen volgens de futures om half vier 0,3% tot 0,6% hoger.

Dat de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi verklaarde „optimistisch” te zijn dat er alsnog een deal kan worden gesloten over een extra coronasteunpakket, stuwde het sentiment. Beleggers maakten zich wel enigszins zorgen over het nog altijd toenemende aantal nieuwe coronabesmettingen in met name Europa en de strengere overheidsmaatregelen in reactie hierop. Zij waren wel redelijk tevreden met het groeicijfer over de Chinese economie, hoewel dit licht lager uitviel dan gedacht.

,,Het sentiment blijft goed. Deels door zicht op meer stimulus uit de VS en het nieuwste Chinese bbp-cijfer dat prima is”, zo beoordeelt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro de markten. ,,Voor het nieuws kijken beleggers naar de recentste bedrijfscijferpresentaties deze week en de inkoopmanagerscijfers. Daarna zit je al tegen de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan, die veel kunnen bepalen.”

In de obligatiemarkten hielden beleggers rekening met de uitbreiding van het zogeheten PEPP-aankoopprogramma van de Europese Centrale Bank, waarmee tegelijkertijd ook een renteverlaging ingeprijsd wordt.

Philips leidt AEX

Philips won 3,3%, dankzij een meevallend kwartaalrapport. Het zorgtechnologieconcern profiteerde van meer vraag naar beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis. Topman Frans van Houten meldde verder gestage groei te voorzien. Sterke resultaten, zo beoordeelt ING, al vindt de analist de vooruitzichten voor 2021 wat flets.

Unibail-Rodamco-Westfield werd 3,2% meer waard. Vorige week knalde het winkelvastgoedfonds al omhoog, omdat een paar grote beleggers zich tegen de voorgenomen aandelenemissie hebben gekeerd.

Biotechbedrijf Galapagos, dat vorige week een tegenvaller moest verwerken in zijn medicijntest, was 2,7% in herstel.

Verfbedrijf AkzoNobel verloor 1% na de aankondiging van een overname in Spanje. AkzoNobel heeft, volgens analisten, de omzet in het derde kwartaal zien krimpen. Volgens een consensus van de analisten, die het verfbedrijf op zijn website heeft gezet, steeg de operationele winst van het concern wel.

Shell leverde 0,8% in.

Bij de middelgrote fondsen ging Air France KLM met een winst van 3,1% aan kop. Fugro, dat vorige week nog kelderde nadat de bodemonderzoeker meldde in gesprek te zijn met beleggers over een mogelijke aandelenemissie, was 2% in herstel.

Bouwer BAM klom 1%, na vorige week op een laagterecord te zijn beland.

ForFarmers gewild

Veevoederbedrijf ForFarmers (+4%) neemt branchegenoot De Hoop Mengvoeders over. Volgens KBC past de uitbreiding prima in de groeistrategie van ForFarmers.

Beter Bed won 13,8% bij de lokale fondsen. De beddenverkoper gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de Aziatische winkeliersketen DeRUCCI, met meer dan 3600 showrooms, voor onder andere premium-merken in China.

Beursbedrijf Euronext steeg ondanks een paar uur durende storing eerder op de dag met 1,6%.

Dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories (-1,5%) kondigde aan voor €60 miljoen aan obligaties te hebben uitgegeven.

