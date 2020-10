Air France KLM in trek op lagere beurs

De AEX sloot 0,5% lager op 565,3 punten. De AMX steeg 0,6% naar 847,7 punten.

De overige Europese beursgraadmeters verloren eveneens. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten respectievelijk 0,6%, 0,4% en 0,1%.

Bij sluiting van de Europese beurzen schommelden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index rond de slotstanden van vrijdag.

Hoewel de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi verklaarde „optimistisch” te zijn dat het nieuwe coronasteunpakket er snel komt, verwacht vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) nog steeds pas na de verkiezingen een nieuw pakket. „Voor beleggers maakt het echter niet zoveel uit of het wat later wordt, als het maar omvangrijk is. En daar ziet het wel naar uit, zeker nu er een Blue Wave lijkt te komen. Biden wordt president, de Democraten krijgen de meerderheid in de Senaat en versterken bovendien hun positie in het Huis van Afgevaardigden.”

Over de strengere overheidsmaatregelen in reactie op het groeiende aantal coronabesmettingen maakt Van Schie zich niet al te veel zorgen. „De softe lockdowns remmen de economische groei weliswaar af, maar zullen deze waarschijnlijk niet teniet doen. De maatregelen zijn namelijk van tijdelijke aard en bovendien staan Europese overheden klaar met extra stimuleringsmaatregelen.”

,,Het sentiment blijft goed. Deels door zicht op meer stimulus uit de VS en het nieuwste Chinese bbp-cijfer dat prima is”, zo beoordeelt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro de markten. ,,Voor het nieuws kijken beleggers naar de recentste bedrijfscijferpresentaties deze week en de inkoopmanagerscijfers. Daarna zit je al tegen de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan, die veel kunnen bepalen.”

Unibail leidt AEX

Door een nieuwe technische storing bij Euronext Amsterdam bij de slotveiling is de koers van Philips aangepast van een daling naar €39,90 tot dicht bij €42.31, een plus van 2%. Het zorgtechnologieconcern profiteerde van meer vraag naar beademingsapparatuur. Analisten en beleggers hebben vanwege de coronacrisis echter twijfels over de groeiplannen voor volgend jaar.

Verfbedrijf AkzoNobel zakte 1,7% na de aankondiging van een overname in Spanje. Analisten en beleggers leken zich enigszins zorgen te maken over de kwartaalcijfers die woensdagochtend naar buiten komen.

Informatieleverancier Relx en maaltijdenbezorgdienst Just Eat Takeaway daalden 1,6% respectievelijk 1,4%.

Unibail-Rodamco-Westfield eindigde in de AEX met een winst van 2,9% aan kop. Vorige week knalde het winkelvastgoedfonds al omhoog, omdat een paar grote beleggers zich tegen de voorgenomen aandelenemissie hebben gekeerd.

Biotechbedrijf Galapagos, dat vorige week een tegenvaller moest verwerken in zijn medicijntest, was 2,2% in herstel.

Bij de middelgrote fondsen blonk Air France KLM met een winst van 2,8% uit, dankzij positieve berichten uit de VS.

Fugro, dat vorige week kelderde nadat de bodemonderzoeker meldde in gesprek te zijn met beleggers over een mogelijke aandelenemissie, steeg 2,1%.

Bouwer BAM klom 1,6%, na vorige week op een laagterecord te zijn beland.

ForFarmers gewild

Smalcap ForFarmers (+3%) neemt branchegenoot De Hoop Mengvoeders over. Volgens KBC past de uitbreiding prima in de groeistrategie van het veevoederbedrijf.

Beter Bed won 9,9% bij de lokale fondsen. De beddenverkoper gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de Aziatische winkeliersketen DeRUCCI, met meer dan 3600 showrooms, voor onder andere premium-merken in China.

Beursbedrijf Euronext steeg ondanks een paar uur durende storing eerder op de dag met 1,9%.

Dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories (+0,8%) kondigde aan voor €60 miljoen aan obligaties te hebben uitgegeven.

