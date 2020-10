Storing bij Euronext na uurtje winst voor AEX

De beurzen in Amsterdam kampten rond 10 uur alle met een ’technische storing’, meldde Euronext. Onduidelijk is wanneer de storing is verholpen. Bij veel brokers konden de reeds geplaatste orders niet worden teruggehaald.

De AEX-index noteerde tot die storing nog 0,9% winst bij 573,5 punten. De AMX verloor kracht en stond net 0,2% hoger bij 844,3 punten.

Elders in Europa hield de Britse FTSE 0,1% winst, terwil de Duitse DAX 0,3% steeg en de Franse CAC 40 0,8% hoger koerste. Het Franse zuivelconcern Danone greep in na tegenvallende verkopen, stuurde de cfo weg en steeg 2,5%.

In Azië sloot de Nikkei met 1,1% winst. De Japanse export daalde in september minder sterk dan gevreesd. De groei van de Chinese economie bleef met 4,9% toename robuust in het derde kwartaal.

Beurzen in New York openen volgens de futures 0,5% tot 0,6% in de plus bij de start om 15.30 uur. Op de agenda staan kwartaalcijfers van IBM en Halliburton.

Het positieve sentiment op Wall Street werd gevoed nadat de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, die verklaarde „optimistisch” te zijn dat er alsnog een deal met de Republikeinen kan worden gesloten over een extra coronasteunpakket.

Beleggers hielden verder zorgen over het toenemend aantal coronaslachtoffers, aldus Salah-Eddine Bouhmidi, hoofd markten bij broker IG. Maar daar stonden „verbazingwekkend goede economische gegevens wereldwijd” tegenover, die onder de streep een winst boden.

Brentolie werd 0,4% goedkoper bij $42,75 per vat. De euro zakte een fractie tot $1,1714.

,,Het sentiment blijft goed. Deels door zicht op meer stimulus uit de VS en het nieuwste Chinese bbp-cijfer dat prima is”, zo beoordeelt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro de markten. ,,Voor het nieuws kijken beleggers naar de recentste bedrijfscijferpresentaties deze week en de inkoopmanagerscijfers. Daarna zit je al tegen de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan, die veel kunnen bepalen.”

In de obligatiemarkten hielden beleggers rekening met de uitbreiding van het zogeheten PEPP-aankoopprogramma van de Europese Centrale Bank, waarmee tegelijkertijd ook een renteverlaging ingeprijsd wordt.

Philips leidt AEX

Zorgtechnologieconcern Philips won 2,9% na een betere omzet en winst in het derde kwartaal afgezet tegen vorig jaar. Het profiteerde vooral van meer vraag naar beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis. Topman Frans van Houten meldde verder gestage groei te voorzien.

„We zien een versnelling van de strategie als gevolg van covid om de ziekenhuiszorg anders te organiseren”, zo verklaarde hij bij BNR de vraag. De winst kan volgens Van Houten 60 tot 80 basispunten per jaar verhogen komende jaren. De sterke verkopen van elektrische tandenborstels en huishoudelijke apparatuur stuwde de omzet in de consumententak sterk. Daarvoor is ,,interesse van meerdere potentiële kopers”, aldus Van Houten. De geplande verkoop wordt „volgend jaar afgerond”.

Sterke resultaten, zo beoordeelt ING de Philips-cijfers, al vindt de analist de vooruitzichten voor 2021 wat flets.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield werd na een sterke prestatie vorige week 2,9% meer waard.

KPN, dat op kopersinteresse zou kunnen rekenen, ging 1,5% opwaarts.

Biotechbedrijf Galapagos, dat vorige week een tegenvaller moest verwerken in zijn medicijntest, steeg 1,4%.

Bekijk ook: Tegenwind bij Galapagos houdt aan

Betalingsverwerker Adyen won 1,3%.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway liet, na een sterke winst vorige week, onderin de index 0,8% liggen.

Bij de middelgrote fondsen profiteerde vastgoedfonds Eurocommercial Properties met 2,6% winst aan kop. Bouwer BAM volgde met 1,8% winst.

ForFarmers gewild.

Veevoederbedrijf ForFarmers (+4,2%) nam branchegenoot De Hoop Mengvoeders over. Financiële details over de deal voor het smallcapfonds werden niet verstrekt. Volgens KBC past de uitbreiding prima in de groeistrategie van ForFarmers.

Beter Bed won 8,6% bij de lokale fondsen. DBC International, de groothandelstak van beddenverkoper Beter Bed, ging een samenwerkingsovereenkomst aan met de Aziatische winkeliersketen DeRUCCI, met meer dan 3600 showrooms, voor onder andere premium-merken in China.

Bekijk ook: ForFarmers neemt mengvoederbedrijf De Hoop over

Dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories (+2,2%) kondigde aan voor €60 miljoen aan obligaties te hebben uitgegeven.

Euronext steeg tot de storing met 1%.

Meer relevant financieel nieuws direct in je mail? Meld je hier aan!