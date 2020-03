Air France KLM wil uitstel vliegtaks

„Gezien de uitbraak van de coronavirus wilen we de overheid vragen om de introductie van nieuwe vliegbelasting op te schorten. Nieuwe belastingen zetten extra druk op ons, zoals in Frankrijk en in Nederland”, zei Smith.

Miljoenenrekening

De zogeheten ’ecotaks’ moet dit jaar in Frankrijk worden ingevoerd en kost Air France op jaarbasis €60 miljoen. De Nederlandse staat wil vanaf volgend jaar €200 miljoen aan vliegtaks ophalen. „Door deze belastingen kunnen we niet investeren in nieuwe technologie, die nodig is om vliegen duurzaam te maken”, zegt Smith. Bovendien was afgesproken dat daar groei op Schiphol tegenover zou staan. Het kabinet blijft die beslissing echter maar uitstellen.

De luchtvaartmaatschappijen moeten diep ingrijpen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zo ligt de operatie richting China bij een aantal uit en is het aantal boekingen de afgelopen week fors gedaald als gevolg van uitbraak in Europa. Air France KLM gaf eerder aan dat virus het bedrijf op jaarbasis tussen de €150 en 200 miljoen kost.

"’Politici luisteren niet’"

„Ik ben kwijtgeraakt hoevaak ik met politici heb gesproken over vliegtaksen, maar men luistert niet. Overheden blijven maar doorgaan met de invoering van nieuwe vliegbelastingen, zoals bijvoorbeeld op Schiphol”, zegt topman Johan Lundgren van easyJet tegen De Telegraaf. „Het klopt niet dat de luchtvaart geen belasting betaalt. Als easyJet alleen al zijn we op jaarbasis €650 miljoen kwijt. Ook op Schiphol betalen we bijvoorbeeld mee aan de infrastructuur via de havengelden. Bovendien hebben we al het Europese ETS-systeem, waarmee de uitstoot van CO2 wordt belast. De luchtvaart wordt als melkkoe gebruikt.”

Landingsrechten

Ook vragen de luchtvaartmaatschappijen de Europese Commissie om een tijdelijke opschorting van de zogeheten 80/20 regel, waarbij ze verplicht zijn om 80% van het landingsslot vol te vliegen. Hierdoor kunnen ze hun historische rechten houden.