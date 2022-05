Naam woningcorporatie Vestia verdwijnt na opsplitsing

Na de splitsing kunnen de drie zelfstandige corporaties weer meer investeren in onderhoud en verduurzaming van woningen, nieuwbouw en in betere buurten, zo meldt de corporatie in een verklaring.

Zwaar weer

Vestia, destijds de grootste woningcorporatie van Nederland, kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten. Dat zijn complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. In totaal leed de corporatie 2,5 miljard euro schade, waarna andere woningcorporaties te hulp moesten schieten om Vestia voor een faillissement te behoeden. Ondertussen is de sanering van Vestia afgerond.