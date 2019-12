'Kleine maar mooie opdracht Heijmans'

Amsterdam - Bouwbedrijf Heijmans heeft met de opdracht voor de bouw van 144 koopwoningen in Utrecht een mooie klus binnengehaald, maar het zal de aandelenkoers niet aanzienlijk in beweging zetten. Dat stellen analisten van KBC Securities naar aanleiding van de aankondiging van de klus. Het project in de wijk Leidsche Rijn heeft een waarde van circa 55 miljoen euro.