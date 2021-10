Metalenspecialist AMG verdubbelt resultaat dankzij groene revolutie

Het bedrijf boekte een omzetgroei van 58% tot $311,9 miljoen vergeleken op jaarbasis.

Volgens topman Schimmelbusch zijn de omstandigheden voor AMG afgelopen maanden ’more challenging’ geworden. Het zou op de rit blijven om zijn doelstellingen voor dit jaar te behalen.

Advanced Metallurgical Group (AMG) zou kunnen profiteren van de recent grote vraag naar meer schaarse grondstoffen zoals vanadium en kobalt voor de productie van autobatterijen. Het onderdeel Clean Energy Materials boekte 44% toename in ebitda, het zesde kwartaal op rij met groei.

Groene oplossingen

Eind juli meldde het bestuur volgens zakenbank Petercam kwartaalresultaten die ’licht onder’ verwachtingen uit kwamen. Het bedrijfsresultaat viel toen tegen.

Het bedrijf met 3000 werknemers dat bijvoorbeeld met eigen patenten ook speciale metalen als antimoon, grafiet en titaniumlegeringen en mineralen verwerkt voor toepassingen in de industrie, zou volgens andere analisten volop moeten kunnen profiteren van de vraag vanuit ondernemers naar ’groenere’ oplossingen in batterijopslag, die de CO2-uitstoot verlagen.

Het werkt aan een plan om de CO2-uitstoot zelf drastisch te verminderen, en zegt daarover in mei volgend jaar een concreet plan te presenteren.

Schimmelbusch: marges uit duurzamere productie van AMG groeien als kool. Ⓒ ANP/HH

AMG, met in Europa fabrieken in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, levert onder meer metalen voor energiezuiniger batterijen, maar zorgt met zijn toepassingen ook voor besparingen in de luchtvaart en industrie.

In mei meldde topman Schimmelbusch zijn ebitda binnen vijf jaar naar $350 miljoen te kunnen uitbouwen.

Groeipotentie

AMG had volgens analisten van Petercam in een juli-oordeel veel groeipotentie vanwege de pijplijn met talloze producten die bedrijven naar meer duurzame productie kunnen helpen. Die maand noemde de analist de outlook voor 2021 ondanks de missers nog haalbaar.

Van zes analisten die het fonds volgen, hanteren vijf een koop- of houden-advies. Het gezamenlijke prijsdoel is €36,90, tegen een slotkoers woensdag van €28,75.

Recent nam Etf-producent Van Eck, dat een portefeuille in ’groene’ beleggingen uitbouwt, voor het eerst een belang in AMG. Invesco vergrootte zijn belang in het bedrijf.