Campari proost op verhuizing naar Amsterdam

Campari is namelijk van plan om grote overnames te doen in de Verenigde Staten, Europa en andere ontwikkelde markten. Tot nu toe heeft de producent van de zomerse aperitief Campari maximaal €684 miljoen uitgegeven aan een overname. Dat bedrag werd neergeteld voor likeurproducent Grand Marnier.

Miljarden

„Nu kunnen we denken aan operaties ter waarde van enkele miljarden”, zegt topman Bob Kunze-Concewitz in de Italiaanse krant Corriere della Sera. Volgens hem is het onder de Nederlandse regels eenvoudiger om het stemrecht van trouwe aandeelhouders te vergroten, waarbij tegelijkertijd nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven voor overnames.

Ondanks de juridische verhuizing naar Amsterdam blijft het operationele hoofdkantoor van Campari in de Milanese voorstad Sesto San Giovanni. Ook de productie van dranken als Campari en Aperol blijft in Italië. Het concern is eveneens van plan om er belasting te blijven betalen.

Fiat Chrysler en Mediaset

Met de stap naar Amsterdam volgt Campari het voorbeeld van de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant Fiat Chrysler. Ook amusementsconcern Mediaset van de familie Berlusconi is van plan om statutair in onze hoofdstad neer te strijken.