’Hogere belasting onvermijdelijk vanwege uitdijende overheid’

Dat blijkt uit een analyse van ING-econoom Marieke Blom. „Als je een grotere overheid wilt, heb je meer geld nodig en dat geld moet ergens vandaan komen”, aldus de hoofdeconoom. „Dus moet de lastendruk omhoog.”

Het aantal gewerkte uren bij overheid, onderwijs en zorg steeg tussen eind 2019 en nu met 7,4 procent. Bij het bedrijfsleven was de groei 2,2 procent. „Dat het verschil zó groot zou zijn, had ik niet verwacht”, aldus Blom. „Openbaar bestuur, onderwijs en zorg waren vóór corona samen goed voor 23,5 procent van de totaal gewerkte uren en inmiddels is dit opgelopen tot 24,4 procent. Iets meer overheid en iets minder markt dus, in lijn met veel pleidooien de afgelopen jaren voor een betere overheid, zorg en onderwijs.”

Na de coronacrisis is de krapte op de arbeidsmarkt snel toegenomen. Tegenover 372.000 werklozen staan 449.000 openstaande vacatures. De spanning op de arbeidsmarkt is – gemeten naar de verhouding tussen werklozen en vacatures – nog steeds bijna twee keer zo groot als voor corona”, aldus ING. „Voor veel mensen komt dit als een verrassing, wat is er op de arbeidsmarkt veranderd?”, zo vroeg Blom zich af. De forse groei van de overheid blijkt een belangrijke verklaring voor de spanning op de arbeidsmarkt te zijn.

Strijd om talent

Volgens Blom roept dat tal van vragen op. „Op korte termijn is dat vooral goed nieuws voor de economie, maar op termijn zullen de lasten ervoor omhoog moeten.” De overheid stut nu de werkgelegenheid en de economie, aldus de econoom. Bij een dreigende recessie is het risico van massale werkloosheid daardoor kleiner, stelt Blom. „Het nadeel voor het bedrijfsleven is uiteraard dat zij vaker het onderspit delven in de strijd om talent.”

Voor de langere termijn is wel de vraag hoe de uitdijende overheid wordt bekostigd.

Blom: „Op dit moment hebben de overheidsfinanciën geen duidelijk anker.” Stijgende overheidsuitgaven leiden tot een groeiende staatsschuld. „Maar op termijn moet een grotere overheid – als al het andere gelijk blijft – samengaan met hogere lasten, wat niet altijd populair is.”

Uit de Najaarsnota van minister Sigrid Kaag (Financiën) bleek dat het kabinet ook veel geld overhoudt. De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat lang niet alle ambities voor onderwijs, defensie en infrastructuur op dit moment gerealiseerd kunnen worden. „De overheid wil heel veel tegelijkertijd, daar zijn niet genoeg mensen voor”, aldus Blom. „Ook als straks de tijdelijke middelen voor zorg en onderwijs zijn weggevallen zal er vanuit de overheid nog steeds een heel grote vraag naar arbeid zijn.”