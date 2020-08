Coronacrisis zet druk op advertenties internetgigant Baidu

Baidu zag de omzet het afgelopen tweede kwartaal dalen tot iets meer dan 26 miljard yuan, ruim 3,2 miljard euro. De online advertentietak van Baidu zette een daling van de opbrengsten met 8 procent in de boeken. IQIYI, een streamingsdienst vergelijkbaar met Netflix, maakte wel een flinke groei door, wat nog enigszins compensatie bood tegen de advertentiekrimp.

Over het huidige derde kwartaal is Baidu voorzichtig gestemd. De onderneming waarschuwde dat het weinig zicht heeft over de ontwikkelingen op advertentievlak door de corona-onzekerheid. Baidu voorziet een omzet van 226,3 miljard yuan tot 28,7 miljard yuan voor de verslagperiode.