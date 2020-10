Truckers ’opgesloten’ in cabine door horecasluiting

Daar moet snel iets aan veranderen, vooral nu de winterkou in zicht is, zegt bestuurder Tjitze van Rijssel. Chauffeurs raken volgens hem steeds meer in een sociaal isolement. „Wat denk je van een vrachtwagenchauffeur die opgesloten zit in zijn cabine? Dat is pas echt om gek van te worden.” Van Rijssel zegt „geen goed woord” over te hebben voor de „laconieke” houding van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) „die tot nu toe niks voor deze groep wil regelen.” Uiteindelijk gaan alle handtekeningen onder de petitie naar de bewindsvrouw.

Hij stelt voor dat chauffeurs terecht kunnen voor een hapje in een hotel of wegrestaurant. Als chauffeurs onderweg in hun cabine moeten overnachten, bijvoorbeeld omdat ze de volgende ochtend ergens heel vroeg moeten lossen, raadt Van Rijssel hen aan om in plaats daarvan een hotelkamer te boeken, op kosten van de werkgever. „Als hotelgasten kunnen de chauffeurs dan in ieder geval gebruikmaken van het restaurant en kunnen ze ook fatsoenlijk slapen en douchen. De eerste werkgever die hier moeilijk over doet en de rekening niet wil betalen, krijgt met ons te maken. Zonodig spannen we daar een procedure over aan.”

Ook bij het laden en lossen bij klanten en distributiecentra moeten er fatsoenlijke voorzieningen zijn, zoals toiletten binnen. En niet een paar vieze Dixies, stelt de vakbondsbestuurder.