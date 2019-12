Unilever komt met omzetwaarschuwing

Pas in de tweede helft van volgend jaar komt er weer normale groei, verwacht topman Alan Jope van het Brits-Nederlandse bedrijf. Unilever wijt de tragere omzetstijging aan uitdagende marktomstandigheden, onder meer in Zuid-Azië en West-Afrika. In Noord-Amerika ziet het bedrijf ’tekenen van verbetering’, maar ook die regio heeft tijd nodig om er weer helemaal bovenop te komen.

Unilever verwacht dat de winst wel naar verwachting zal blijven.