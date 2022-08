Tekort aan componenten raakt groei TKH

Over het afgelopen halfjaar boekte TKH een omzet die met €899,7 miljoen 24% hoger lag dan een jaar eerder bij een winst die 43% hoger uitkwam op €70,5 miljoen. Bij een orderboek dat 7,5% in omvang groeide tot €803 miljoen zorgt een gebrek aan componenten ervoor dat de winstgroei in het tweede halfjaar van 2022 aanzienlijk lager zal uitvallen, verwacht het bedrijf.

De omzet die TKH in het segment van slimme productiesystemen zal maken, waaronder bandenfabrieken, zal lager uitvallen vanwege toeleveringsproblemen, terwijl die uit stroom en datakabels stabiliseert. Bij de divisie smart vision systems groeit de winst ondanks diezelfde problemen nog wel.

De groei van de resultaten zwakte in het tweede kwartaal al af ten opzichte van het eerste kwartaal. In een toelichting heeft ceo Alexander van der Lof het over een ’negatieve impact op onze omzet’ door de problemen in de toeleveringsketen, die ’zal verscherpen in de tweede helft van het jaar’. Met name bij het voltooien van projecten in het segment van de slimme fabricagesystemen verwacht TKH daarom problemen.

Investeringen

Omdat het bedrijf verwacht dat de vraag naar zijn systemen de komende jaren zal blijven toenmen investeert TKH ondertussen flink in het uitbreiden van de productiebedrijf, waaronder een nieuwe fabriek voor grote kabels voor op de zeebodem in de Groningse Eemshaven en nieuwe data- en kabelfabrieken in Polen.