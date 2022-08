Premium Financieel

Column: technologie is prachtig, maar ook gevaarlijk voor beleggers

Nog niet zo lang geleden belde je de bank voor een aandelentransactie. Via teletekst volgde je koersen en nieuws las je een dag later in de krant. Beleggen was heel relaxt. Mobiele telefonie bracht verandering: tijdens de camping hausse in 1997 waren het brave huisvaders die al bellend vanaf hun vak...