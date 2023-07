’Productiedoel Vision Pro-bril verlaagd om worsteling met ontwerp headset’

Apple zou nu in 2024 minder dan 400.000 stuks van de headset, die 3499 dollar gaat kosten, willen maken. Dat verklaarden bronnen rond Apple en Luxshare Precision Industry, het Chinese bedrijf dat het apparaat in eerste instantie in elkaar zet, tegen de krant. Twee in China gevestigde leveranciers van onderdelen zeiden daarnaast dat Apple in het eerste jaar alleen om voldoende onderdelen heeft gevraagd voor 130.000 tot 150.000 headsets. Ook zouden de plannen voor een goedkopere versie van de Vision Pro zijn uitgesteld.

Prognose

De nieuwe productieprognose ligt volgens de krant fors lager dan de aanvankelijke interne verkoopdoelstelling van Apple van 1 miljoen stuks in de eerste twaalf maanden. Apple, dat vrijdag als eerste Amerikaanse bedrijf een beurswaarde van meer dan 3 biljoen dollar wist te bereiken, wilde geen commentaar geven tegen de krant.

De Vision Pro, die vorige maand werd onthuld, is een mixed-realitybril. Met de bril kunnen computerbeelden over de realiteit heen worden gelegd (augmented reality of AR) door middel van camera’s die de wereld om je heen tonen. Ook kan de bril voor virtual reality (VR) gebruikt worden en voor het kijken van films en het spelen van computerspelletjes.

Het apparaat, dat lijkt op een hightech skibril, krijgt een eigen besturingssysteem en een speciale App Store. De Vision Pro zou begin 2024 beschikbaar moeten zijn in de Verenigde Staten. Pas later zullen andere landen volgen.