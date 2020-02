’Twitter moet topman Dorsey verwijderen’

Dat meldt Reuters zaterdag. Hedgefonds Elliott van miljardair Paul Singer staat te boek als een agressieve aandeelhouder, die snel verbetering van achterblijvende onderdelen en financiële prestaties eist.

Het hedgefonds stapte recent af op verzekeraar Nationale-Nederland, kocht er aandelen in en had vorige week 3,04% van alle aandelen van de Nederlandse verzekeraar in handen. In juni zal de nieuwe topman Knibbe zijn strategie met het verzekeringsbedrijf ontvouwen.

Bij Twitter wil Elliott, ’s werelds grootste activistische belegger met ruim $40 miljard onder beheer, een stevige koerswijziging zodra Dorsey uit zijn huidige rol is gemanouvreerd, zo vernam Reuters.

Twitter is een van de weinige Amerikaanse technologiebedrijven die door oprichters wordt geleid, maar niet - zoals bij Facebook - wordt gecontroleerd. Het socialmediabedrijf heeft aandeelhouders gelijke stemrechten gegeven. Zijn topman Jack Dorsney bezit daardoor ongeveer 2% van het bedrijf. Hij is daarmee kwetsbaar voor aanvallen van een activistische belegger zoals Elliott.

Tegenvallers

Het aandeel Twitter blijft al enige tijd achter, zijn prestaties op de advertentiemarkt lopen ook terug, terwijl de kosten van vernieuwing groot zijn. Het aandeel noteert bijna $10 onder de introductieprijs van 2013.

Elliott zal volgens Reuters proberen zijn eigen kandidaten te laten installeren in het achtkoppige bestuur van Twitter, zodra drie van de leden zich verkiesbaar stellen tijdens de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Dorsey is ook medeoprichter en ceo van het bedrijf Square, dat zich steeds meer als betaaldienst ontwikkelt. Aandeelhouders eisen al langer dat hij een van zijn beide bestuursfuncties opgeeft, omdat hij zo Twitter en Square niet optimaal laat renderen.