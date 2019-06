Nederlander haalt $300 miljoen op met start-up

Oprichter en ceo Stu Sjouwerman: ’Dit is een grote mijlpaal, die we vieren.’

Amsterdam - Het Amerikaanse cybersecuritybedrijf KnowBe4 van de Nederlandse ondernemer Sjoerd ’Stu’ Sjouwerman, is na het ophalen van $300 miljoen meer dan $1 miljard waard. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht over de nieuwe financieringsronde.