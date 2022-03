’Kontenknijper’ Mozart geen last van Me Too

„Ik ken hem al zestig jaar en heb met hem onder de douche gestaan, al mag je dat vandaag de dag misschien helemaal niet meer zeggen.” Met deze woorden introduceerde Ralph van Hessen, die de saamhorigheid van de vrije westerse wereld ten opzichte van het dictatoriale Rusland prees, zijn broer, maestro Jules.

Zorgondernemer Nick van Lanschot (l.) en sportadvocaat Dolf Segaar.

Onder deze naam reist de dirigent van het Philips Symphonieorkest met een groep zzp-musici door het land met zijn concertreeks Maestro Jules Onthult. Voor het optreden in Amsterdam had zijn broer Ralph zijn BID-leden uitgenodigt onder wie veel Olympische coaches en bestuurders, die extra in het zonnetje werden gezet.

Ex-topschaatster Marianne Timmer tussen Microsoft NL-bazin Anke den Ouden en sportinnovator Harry van Dorenmalen.

Jules van Hessen analyseerde tot groot vermaak van zijn publiek de 40ste symphonie van Mozart. „Aanvankelijk was die zonder klarinetten, die zijn er in latere versies bijgevoegd”, vertelde hij. „Dus als u op een borrel ooit eens laat vallen. ’De veertigste van Mozart? Die was aanvankelijk zonder klarinetten...’, dan maakt u grote indruk.’

Viespeuk

Ook vertelde de maestro dat Wolfgang Ammadeus Mozart, die zijn eerste symphonie schreef op zijn achtste, ook een ’kontknijper’ en ’viespeuk’ was die scabreuze liederen schreef. „Hij moest blij zijn dat er toen geen #Me Too-beweging was”, sprak hij om zijn toehoorders vervolgens het lied Leck mich am Arsch mee te laten zingen.

(Voormalige) Olympische coaches Maurits Hendriks (l.), Jeroen Otter (m.) en Joop Alberda.

„Inspirerend”, vond oud-hockeybondscoach en voormalig chef de mission Maurits Hendriks het concert en het optreden van de twee broers. De sportbestuurder is net afgezwaaid bij NOC*NSF maar betwijfelt of hij het rustig aan kan gaan doen. „Ik voer alweer gesprekken met instanties die van mijn ervaring gebruik willen maken”, verzuchtte hij.

Zakenvrouw van het jaar 2012, schuldhulpverleenster Jaqueline Zuidweg, verwachtte dat zij het de komende tijd heel druk gaat krijgen: „Nu corona voorbij is en bedrijven hun uitgestelde belasting moeten gaan betalen, komen velen onherroepelijk in de problemen.”

Jacqueline Zuidweg (l.) met VN-vrouwenvertegenwoordigster prof. Josette Dijkhuizen.

Baas Rob Overman van Streaming Platform X had nog een bijzondere aankondiging. „Ik wil met alle beroemde concertgezelschappen van de wereld een champions league van de muziek gaan maken. Jules van Hessen en zijn orkest spelen in ieder geval mee.