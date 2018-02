FIOD onderzoekt frauderende pakketbezorgers

Ⓒ MOUW, RICHARD

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft administratie en gegevensdragers in beslag genomen in een onderzoek naar belastingfraude door Rotterdamse pakketbezorgers. Dat gebeurde tijdens doorzoekingen in drie kantoorunits in Rotterdam en twee woningen van vermoedelijke leidinggevenden in Maassluis en Vlaardingen.