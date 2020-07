Gilead wint op afwachtende beurzen VS

Vlak na opening stond de Dow Jones-index vrijwel onveranderd. Techbeurs Nasdaq daalde 0,4%. De breed samengestelde S&P 500 index steeg 0,04%.

In de afgelopen 24 uur werden 65.870 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de VS gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds de virusuitbraak begon. De VS zijn het zwaarst getroffen land door de ziekte. Meer dan 3,1 miljoen mensen in de VS hebben het virus opgelopen en er zijn ruim 133.000 doden geregistreerd. Verschillende Amerikaanse staten zijn weer beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak aan het bekijken.

Kwartaalcijferseizoen

Daarnaast is de markt in afwachting van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen dat volgende week gaat beginnen met resultaten van de banken Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo. Naar verwachting zullen de winsten van het Amerikaanse bedrijfsleven over de afgelopen periode behoorlijke tikken hebben gehad door de coronacrisis. De verwachtingen van bedrijven voor de rest van dit jaar zullen eveneens de aandacht van beleggers krijgen.

Gilead

Op techbeurs Nasdaq opende Gilead 2% hoger. Het biotechnologieconcern liet weten dat uit onderzoek is gebleken dat zijn geneesmiddel remdesivir bij bepaalde coronapatiënten blijkt te werken en tot minder doden kan leiden.

Chevron en ExxonMobil

De oliefondsen Chevron en ExxonMobil gingen 0,3% hoger van start. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zei dat het stijgende aantal coronabesmettingen in onder meer de VS het herstel op de oliemarkt kan ondermijnen.

Bekijk ook: AEX koerst af op weekwinst

Express

Kledingketen Express ging 1,2% hoger van start. Het bedrijf zei dat de verkopen aantrekken nu de meeste winkels weer zijn heropend.

Wilt u elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws via de mail ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van DFT.