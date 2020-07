Netflix ster op hogere beurzen VS

De Dow Jones-index ging 1,4% hoger het weekend in. Techbeurs Nasdaq klom 0,7%. De breed samengestelde S&P 500 index boekte 1,1% winst.

De stemming bij beleggers op Wall Street was aanvankelijk voorzichtig door een recordtoename van het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS. In de afgelopen 24 uur werden 65.870 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de VS gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds de virusuitbraak begon. Meer dan 3,1 miljoen mensen in de VS hebben het virus opgelopen en er zijn ruim 133.000 doden geregistreerd. Verschillende Amerikaanse staten zijn weer beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak aan het bekijken.

’Amerikanen, draag mondkapjes’

Het dragen van mondkapjes en andere beschermende maatregelen tegen het coronavirus zijn van groot belang voor het herstel van de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt van de coronacrisis, zei bestuurder Robert Kaplan van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. Volgens de centrale bankier zijn monetaire en fiscale maatregelen weliswaar belangrijk, maar is het nu van vitaal belang voor de economie dat op grote schaal mondkapjes worden gedragen en dat gezondheidsmaatregelen goed worden nageleefd om verspreiding van het virus tegen te gaan. „Als we dat goed doen, groeien we sneller, met een lagere werkloosheid”, aldus Kaplan. De Fed-bestuurder denkt dat de Amerikaanse economie in het derde en vierde kwartaal zal groeien, maar dat over heel 2020 een krimp van 4,5 tot 5% te zien zal zijn. Hij vindt dat meer fiscale stimulering voor de economie van de VS nodig is.

Trump: tweede deal met China onwaarschijnlijk

De Amerikaanse president Donald Trump noemde het vandaag onwaarschijnlijk dat de gedeeltelijke handelsdeal met China een vervolg krijgt. De spanningen tussen de VS en het Aziatische land zijn daarvoor te gespannen, vertelde hij journalisten aan boord van zijn regeringsvliegtuig. „Daar staat mijn hoofd nu niet naar”, antwoordde Trump op de vraag of er nieuwe handelsafspraken tussen de twee grootmachten in aantocht zijn. „De relatie met China is ernstig geschaad.”

De VS en China sloten begin dit jaar een gedeeltelijke handelsdeal, nadat ze elkaar anderhalf jaar lang hadden bestookt met extra importtarieven. Daarmee maakten ze een voorlopig einde aan hun handelsoorlog. Bij de ondertekening van de deal spraken ze af door te onderhandelen voor verdere handelsafspraken. Maar de spanningen tussen beide landen zijn de laatste tijd weer aan het oplopen, onder meer vanwege Hongkong.

Kwartaalcijferseizoen

Daarnaast was de markt in afwachting van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen dat volgende week gaat beginnen met resultaten van de banken Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo. Naar verwachting zullen de winsten van het Amerikaanse bedrijfsleven over de afgelopen periode behoorlijke tikken hebben gehad door de coronacrisis. De verwachtingen van bedrijven voor de rest van dit jaar zullen eveneens de aandacht van beleggers krijgen.

Gilead

Op techbeurs Nasdaq koerste Gilead 2,2% hoger. Het biotechnologieconcern heeft hoopvolle testresultaten behaald met zijn medicijn remdesivir bij coronapatiënten. Volgens Gilead blijkt uit klinische testen dat het sterfterisico van coronapatiënten met 62% afnam na behandeling met remdesivir. De Amerikaanse autoriteiten gaven in mei versneld toestemming voor het gebruik van remdesivir voor behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Ook in andere landen is het middel beschikbaar gemaakt.

Netflix

Netflix bleef eveneens gewild bij beleggers. Zakenbank Jefferies verwacht nog meer inkomsten voor de videostreamingdienst. Het aandeel Netflix steeg 8,1% en tikte daarmee een nieuw koersrecord aan. Dit jaar werd Netflix al bijna 70% meer waard op de Nasdaq.

Carnival

Cruisemaatschappij Carnival ging 10,8% vooruit. Het concern verwacht dat cruiseschepen van dochterondernemingen AIDA en Costa Cruises vanaf volgende maand weer kunnen varen vanuit havens in Duitsland en Italië.

Chevron en ExxonMobil

Chevron (+3%) en ExxonMobil (+3,1%) zaten in de lift dankzij de hogere olieprijs. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde dat het stijgende aantal coronabesmettingen in onder meer de VS het herstel op de oliemarkt kan ondermijnen, maar voorspelde een iets minder scherpe daling van de vraag dan eerder verwacht.

Express

Kledingketen Express werd 1,7% hoger gezet. Het bedrijf meldde dat de verkopen aantrekken nu de meeste winkels weer zijn heropend.

