Trump wil staalsector nieuw leven inblazen

,,Ik wil de staalindustrie terugbrengen naar ons land. Als daar tarieven voor nodig zijn, dan zijn er maar tarieven voor nodig. Dat kost misschien wat meer, maar dan krijgen we wel banen", zei Trump.

China

Het Amerikaanse ministerie van handel heeft Trump geadviseerd maatregelen te nemen tegen goedkoop staal en aluminium uit onder meer China. Dat land wordt vaker beticht van overproductie en dumping van staal tegen te lage prijzen. Trump liet vrijdag al weten nog geen definitieve beslissing te hebben genomen over de kwestie.

Eerder op de dag bleek uit gegevens van de internationale brancheorganisatie WSA dat de staalproductie in China in januari licht is afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Wereldwijd ging de staalproductie wel iets omhoog.

Het is voor het eerst in tijden dat er een daling is te zien in de staalproductie in China. De 64 landen die hun cijfers doorgaven aan de WSA waren samen goed voor een productie van 139,4 miljoen ton staal. Dat was 0,8 procent meer dan een jaar eerder. Iets minder dan de helft van het totaal (67 miljoen ton) kwam uit China, waar de productie met 0,9 procent terugliep. Het cijfer over China betreft overigens een schatting door de WSA.