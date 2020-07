Horeca spant kort geding aan tegen Staat om coronaregels

De maatregelen die nu in horeca gelden, zijn veel strenger dan nodig, vindt de brancheclub. „Ze zijn in hoge mate willekeurig en staan haaks op versoepelingen in andere sectoren”, staat in een persbericht. Volgens KHN staat de sector bovendien het water aan de lippen. „Voor veel leden dreigt een faillissement, de Staat handelt in strijd met grondrechten.”

Veel horecabedrijven zijn sinds 1 juni weer open, na een sluiting van ruim tweeënhalve maand, maar door de strenge regels is er volgens KHN voor veel ondernemers ’geen rendabele exploitatie’ mogelijk. Ook de versoepelingen per 1 juli zouden niet genoeg lucht bieden.

„De afgelopen periode zaten we er constructief in. Er zijn echt manieren om op een zeer verantwoorde wijze, ook binnen én met inachtneming van de volksgezondheid, verdere versoepelingen door te voeren”, meent horecavoorman Robèr Willemsen. „Maar als je dan te maken krijgt met een wederpartij van waaruit geen enkele medewerking komt, dan moet je conclusies trekken en het over een andere boeg gooien.”

Behalve onmiddellijke versoepelingen wil de horeca ook een ’roadmap’ met versoepelingen in de toekomst. Het kort geding dient op donderdag 23 juli.