’Misschien laatste renteverhoging Fed’

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) stelt dat de Fed in zijn bewoording is gedraaid van ’het tempo naar de omvang’ van toekomstige renteverhogingen. „Powell toont zich veel minder een havik dan bij eerdere gelegenheden. Hij benadrukt dat toekomstige stappen afhankelijk zijn van nieuwe data.”

Van Schie heeft er na vanavond vertrouwen in dat de Fed over zes weken de rente niet verder verhoogt. „Recente cijfers laten zien dat de inflatie terugloopt en de economie sterk verslechtert. Het kan ook niet anders dan dat de ontslagrondes bij veel bedrijven voor een hogere werkloosheid gaan zorgen. Na een waarschijnlijke economische krimp in het eerste kwartaal dreigt deze ook voor het tweede kwartaal. Tijdens een recessie zal de Fed de rente echt niet verhogen.”

Ook beleggers beginnen hierin te geloven, getuige het feit dat de Nasdaq-index inmiddels 2% hoger staat. Deze wordt gedomineerd door technologieaandelen, die zeer gevoelig zijn van de rente. Ook op de obligatiemarkt heerst opluchting. De 10-jaarsrente daalt met 10 basispunten naar 3,4%.

Renteverlaging

Als de Fed de rente opnieuw verhoogt, dan zal dat volgens marktkenners de laatste keer zijn en met een kwartje. De verwachting is voorts dat in het tweede halfjaar het pad naar beneden wordt ingeslagen. ING gaat er zelfs vanuit dat de rente eind dit jaar onder de stand van 4,25% tot 4,50% van begin dit jaar staat.

„De effecten van het beleid van monetaire verkrapping begint vertraagd zijn weerslag te krijgen op de economische activiteiten. Zo werd woensdag bekend dat de huizenbouw voor de zevende achtereenvolgende maand is gedaald. Met de industriële productie gaat het nauwelijks beter. Bovendien staan de detailhandelsverkopen stevig onder druk en laten enquêtes onder bedrijven zien dat het sentiment slechter is dan tijdens het slechtste punt van de coronapandemie”, meldt hoofdeconoom James Knightley van ING.

Hij benadrukt dat de Fed zich niettemin veel zorgen maakt over de inflatie, met als argument dat de krappe arbeidsmarkt het risico van opwaartse loondruk met zich meebrengt. „Dit betekent dat de arbeidsmarktrapport op vrijdag van cruciaal belang is. De Fed zal zich waarschijnlijk focussen op het bericht van woensdag waaruit blijkt dat de vraag naar werknemers nog altijd hoog is. Wij hebben wel moeite dit te begrijpen gegeven de economische vertraging en de toenemende terughoudendheid bij het Amerikaanse bedrijfsleven.”

ECB

De Europese Centrale Bank komt donderdagmiddag met zijn rentebesluit. Hoogstwaarschijnlijk gaat de beleidsrente met 50 basispunten omhoog tot 2,5%, waarmee deze nog duidelijk onder die van de Fed ligt.

Portfoliomanager Konstantin Veit van vermogensbeheerder Pimco denkt dat het bestuur van de ECB duidelijk zal maken dat een verkrappend beleid langer gerechtvaardigd kan zijn dan de markt momenteel verwacht, en dat er details bekendgemaakt zullen worden over het afbouwen van het herinvesteringsprogramma. „We verwachten echter geen verrassingen die de markt in beweging zullen zetten ten opzichte van wat in december al gecommuniceerd is.”

AXA-hoofdeconoom Gilles Moëc meent dat de ECB nog een eind verwijderd van een draai naar een soepeler beleid. „De ECB heeft herhaaldelijk twijfels geuit of een ondiepe economische recessie wel een snelle terugkeer naar 2% inflatie kan bewerkstelligen. Dit wijst er logischerwijs op dat zij de huidige veerkracht van de economie nog minder bevorderlijk achten voor het bereiken van hun doelstellingen.”